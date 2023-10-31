В России пришлось посадить самолет из-за драки на борту: инцидент сняли на видео

Двое пассажиров самолета Иркутск — Москва подрались прямо на борту находившегося в воздухе самолета. Поэтому судно пришлось посадить в Сыктывкаре.

О ситуации рассказывает Telegram-канал Baza.

Борт "Аэрофлота" вылетел из Иркутска днем 30 октября, но в небе маршрут полета резко изменился. Двое пассажиров устроили спарринг прямо в салоне. Другие пытались их разнять, но безуспешно.

Главный пилот предупредил мужчин, что если они не прекратят, он посадит самолет, и сначала оппоненты даже успокоились, но через некоторое время снова начали драку.

Тогда командир воздушного судна принял решение внепланово посадить самолет на запасном аэропорту в Сыктывкаре. В то же время один из дебоширов, судя по всему, получил серьезные травмы, ведь пилот после посадки попросил пригнать в самолет полицию и скорую.

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