В России признали, что не вернут заблокированные за рубежом активы

Также в российском Центробанке обратили внимание на резкое падение курса рубля с начала декабря.

Возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен.

Об этом говорится в докладе Центрального банка РФ.

"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", – говорится в сообщении.

Из-за этого Центробанк РФ предлагает предоставить банкам рассрочку на 10 лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов, который должны компенсировать потери по полностью заблокированным активам.

Также в российском регуляторе обратили внимание на резкое падение курса рубля с начала декабря. Падение ускорилось в середине месяца. Доллар подскакивал до 72,63 рубля (максимум с 28 апреля), евро — до 77,11 рубля (максимум с 27 апреля).

Напомним, что российский диктатор Путин подписал указ в ответ на введение максимальной цены на российскую нефть. ТСН.ua разбирался, ударит ли ограничение цены по доходам России и финансированию войны против Украины.

Из-за нехватки денег у олигархов РФ предлагают забирать и национализировать ресурсы на финансирование войны.

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