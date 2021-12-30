В России признали "иноагентами" сатирика Шендеровича и участниц панк-группы Pussy Riot

В России признали "иноагентами" сатирика Шендеровича и участниц панк-группы Pussy Riot

В общей сложности российский реестр СМИ-иностранных агентов пополнило восемь человек.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр СМИ-иностранных агентов восемь человек, которые якобы распространяют информацию и получают иностранное финансирование.

Об этом сообщает в четверг, 30 декабря, российское агентство "Интерфакс".

Среди лиц, деятельность которых приравняли к средствам массовой информации, работающим за иностранные деньги, преимущественно публицисты и артисты. В частности, это писатель-сатирик Виктор Шендерович, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, политолог и галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты признанного иноагентом "Радио Свобода" Елена Владыкина и Иван Беляев, а также основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

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"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", — говорится в сообщении российского Минюста.

По информации ведомства, данные лица "систематически распространяют материалы для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

На Facebook-странице сатирика Виктора Шендеровича, известного как автора политического телешоу "Куклы" в 1990-х годах, друзья пишут ему слова поддержки.

"Теперь у тебя официальное, государственное свидетельство того, что ты порядочный и честный человек", — заметил один из комментаторов.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз осудили закрытие правозащитной организации "Мемориал" в России.

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