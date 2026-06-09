В России признали проблемы с поставкой топлива из-за ударов дронов

В РФ признали проблемы с бензином / © Associated Press

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В России официально признали наличие «временных сложностей» со снабжением горючего в ряде южных регионов, возникших на фоне атак украинских беспилотников.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики РФ.

В ведомстве отметили, что предприятия топливно-энергетического комплекса «стыкаются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставкой горючего в ряде южных регионов».

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Для реагирования на ситуацию в Минэнерго РФ был сформирован отраслевой штаб, работающий на постоянной основе. В его состав вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

В министерстве подчеркнули, что основной задачей штаба является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

Ранее сообщалось, что российские войска начали оставлять позиции на Кинбурнской косе в Николаевской области из-за ухудшения поставок и больших потерь.

Мы ранее информировали, что в покупаемый Донецк охватил топливный кризис, где из-за дефицита возникли длинные очереди на АЗС.

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