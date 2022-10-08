В России признали военное назначение незаконно построенного Керченского моста

В Госдуме обвинили Украину в "создании проблем" с перекидыванием российского оружия в оккупированные регионы.

В России фактически признали военное назначение незаконно построенного Керченского моста, на котором 8 октября раздался взрыв. В частности, в Госдуме РФ заявили, что якобы это Украина таким образом хотела "создать проблемы с перекидыванием российской армии" в Херсонскую область.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Подрыв Украиной Крымского моста осуществлен, в частности, для создания проблем с перекидыванием российской армии для укрепления рубежей в Херсонской области", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

При этом в Минобороны РФ заявили, что обеспечение российских оккупантов, задействованных на николаево-криворожском и запорожском направлениях, якобы осуществляется "в полном объеме и непрерывно".

Следует отметить, что повреждение моста для россиян чрезвычайно важно, ведь до 75% резервов для войны РФ снабжала оккупированные территории именно этой переправой.

Напомним, российские власти заявили, что сегодня, 8 октября, не удастся запустить Керченскую паромную переправу из аннексированного Крыма в Россию, хотя об этом громко заявляли "власти" полуострова после взрыва на Крымском мосту. В РФ оправдывают это якобы "погодными условиями".

Кроме того, в России приостановили продажу билетов на поезда из и до полуострова. Все автобусные рейсы в Крым и обратно были отменены.

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