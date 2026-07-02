В России призывают не голосовать "за Зеленского" на выборах в Госдуму

Госдума РФ / © Associated Press

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В Российской Федерации проправительственные политики прибегают к откровенному радикальному шантажу избирателей на фоне стремительного падения рейтингов правящей партии. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, член фракции «Единая Россия» Олег Матвейчев заявил, что каждый голос против путинской партии на предстоящих парламентских выборах будет считаться прямой поддержкой президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает независимое издание The Moscow Times.

Российский депутат поставил гражданам РФ ультиматум, фактически лишив их возможности выбора в рамках традиционного внутриполитического поля.

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«Или Путин, или Зеленский»: абсурдная логика российского депутата

В своей авторской колонке для пропагандистского ресурса «Взгляд» Олег Матвейчев прямо связал результаты предстоящего голосования с ходом войны в Украине.

По словам представителя Госдумы, украинское руководство якобы «мечтает о поражении» кремлевской фракции, поэтому выбор для россиян должен стать исключительно бинарным.

«Перед российским избирателем, по сути, теперь стоит простой выбор: на чьей он стороне — на стороне Путина или Зеленского? Если на стороне Путина — голосует за „Единую Россию“. Если с Зеленским — голосует против неё. Другого выбора нет», — заявил заместитель председателя комитета по информационной политике.

Рейтинги кремлевской партии стремительно падают

Такие агрессивные заявления звучат не случайно. Независимые аналитики связывают радикализацию риторики с глубоким кризисом внутри правящей партии и падением доверия населения.

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По данным государственного социологического центра ВЦВГД, рейтинг «Единой России» стабильно снижался с начала 2026 года и в конце апреля опустился до критических 27,7%. Ситуацию попытались искусственно исправить: в июне социологи изменили методику опроса, что позволило «нарисовать» незначительный рост до 32%.

В связи с неутешительной реальностью Администрация президента РФ была вынуждена пойти на уступки регионам. Как сообщают источники, Кремль снизил плановые показатели явки и результата, которые ранее жестко требовали от местных чиновников (ориентир составлял 50% явки и 55% голосов за «ЕР»). Теперь планку снизили, чтобы хоть как-то придать процессу видимость «легитимности».

Хаос, топливный кризис и отстранение Медведева

Издание «Медуза», ссылаясь на собственные информированные источники, отмечает, что внутри «Единой России» царит полная неопределенность. У партии власти нет четкой стратегии, а окончательные предвыборные тезисы ожидаются не раньше конца июля или начала августа.

Внутрипартийный хаос обусловлен общей нестабильностью в стране. Один из источников прокомментировал ситуацию так: «Никто не знает, что будет в следующем месяце — с войной, экономикой… теперь добавился ещё и бензин».

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На этом фоне Кремль утвердил федеральный список партии из 400 кандидатов, в который были внесены существенные и показательные изменения.

Впервые в истории список не возглавляет формальный лидер партии Дмитрий Медведев. Также в список не вошел глава Чечни Рамзан Кадыров.

В первую пятерку вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, пропагандист-«военкор» Евгений Поддубный, уполномоченная по правам ребенка (подозреваемая Международным уголовным судом в похищении украинских детей) Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии» Владислав Головин.

Среди кандидатов официально зарегистрировано 76 непосредственных участников полномасштабного вторжения в Украину.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заранее развеял интригу, объявив, что Владимир Путин поддержит на выборах «известную» партию. Сами же выборы в Госдуму РФ запланированы на 18–20 сентября 2026 года и будут проходить в условиях жесткого идеологического давления.

Напомним, что перед парламентскими выборами, состоявшимися в Венгрии 12 апреля, партия Виктора Орбана «Фидес» использовала в негативном контексте образ украинского президента Владимира Зеленского. На предвыборных плакатах тогдашней венгерской правящей партии Зеленского изобразили вместе с лидером венгерской оппозиции Петером Мадьяром, партия которого в итоге одержала победу.

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