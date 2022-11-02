В России продолжается мобилизация, несмотря на заявления властей о ее завершении — ISW

Россияне продолжают получать повестки в Тюмени и Санкт-Петербурге

Несмотря на заявления главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу о том, что 28 октября состоялось завершение частичной мобилизации и переход на срочную службу, в разных регионах РФ продолжаются мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В российском Центральном военном округе журналистам местного издания сообщили, что процессы мобилизации будут продолжаться по всей России, пока президент РФ Владимир Путин не подпишет приказ о прекращении периода мобилизации.

Российские СМИ сообщают, что мужчины продолжают получать повестки в Тюмени и Санкт-Петербурге.

"Власти украинских Мелитополя и Мариуполя также сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительно сгонять украинцев в добровольческие батальоны и отряды территориальной обороны", — говорится в сообщении ISW.

Напомним, ранее премьер-министр Ичкерии Ахмед Закаев объяснил, зачем Путин выпустил за границу миллион беглецов от мобилизации.

Также мы ранее информировали, что в Госдуме РФ не исключается объявление Путиным новой мобилизации.

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