В России продолжают скрытую мобилизацию под видом формирования "добровольческих" отрядов — IWS

Мобилизированные россияне часто болеют, спят на улице и голодают

Российское Министерство обороны продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом формирования "добровольческих" отрядов.

Мобилизация продолжается, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путине о ее окончании, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что в Карелии и Кабардино-Балкарии мужчины продолжают получать повестки в военкоматы.

Аналитики ISW сообщают, что так называемыми "добровольцами" могут стать как мужчины со снятой судимостью, так и мужчины всех возрастов и состояния здоровья, даже если имеют официальный статус инвалида.

Между тем, уже мобилизованные мужчины часто спят на улице и голодают, при чем на фронт их часто бросают без какой-либо подготовки.

Кроме того, были зафиксированы случаи хулиганства.

"Военная полиция РФ обратилась в полицию за помощью в наведении порядка после того, как более 350 пьяных мобилизованных прибыли на вокзал в Белгородской области", — говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и другим гражданам, заключившим контракт во время "спецоперации" в Украине и проходящих военную службу в ВС РФ.

Российские телеграмм-каналы сообщают о многочисленных митингах, на которых мобилизованные протестуют и требуют обещанных денег. Подобный протест был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал мобилизованным протестующим, что власти не обещали им выплату 300 000 рублей.

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