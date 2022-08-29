В России продюсера сериала о маньяке Чикатило посадили более чем на 5 лет за подкуп полицейских

Для съемки одной из сцен российский продюсер заплатил стражам порядка 400 тысяч рублей, чтобы они перекрыли улицу в центре Москвы.

Продюсера российского сериала "Чикатило" Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам заключения за подкуп полицейских.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большакова обвинили в том, что для съемки одной из сцен он заплатил стражам порядка 400 тысяч рублей, чтобы они перекрыли улицу в центре Москвы.

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Как уточняет издание, участок российской столицы, где снимался сериал Чикатило, находился под контролем Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации. Увидев на своей территории съемочную группу, сотрудники ведомства потребовали от продюсера разрешение на съемку. Вскоре Большаков и полицейские, причастные к делу, были арестованы.

В результате суд отправил продюсера на 5,5 года в колонию, а двух полицейских, согласившихся на это предложение, – до 7,5 и 8,5 года соответственно.

Напомним, после начала войны с Украиной из России ушли Disney, Sony, Warner Bros, Universal и другие. Вместо шедевров мирового кинематографа россияне будут теперь просматривать старые советские фильмы.

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