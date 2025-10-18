В России прогремел мощный взрв на заводе, снабжающем армию РФ порохом: есть погибшие (видео)

Взрыв

В России прогремел мощнейший взрыв на химзаводе «Авангард» в городе Стерлитамаке, который производит порох и взрывчатые вещества для военных нужд.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram.

Здание одного из цехов разрушено, множество сотрудников находятся под завалами.

Официально сообщается о двух погибших и 10 раненных. В местных группах местные жители пишут, что погибших значительно больше.

По городу ездит много скорых.

«Самое смешное, что вроде как само рвануло, не БпЛА», — отметил Казанский.

