В России прогремел мощный взрв на заводе, снабжающем армию РФ порохом: есть погибшие (видео)
Здание одного из цехов разрушено, множество сотрудников находятся под завалами.
В России прогремел мощнейший взрыв на химзаводе «Авангард» в городе Стерлитамаке, который производит порох и взрывчатые вещества для военных нужд.
Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram.
Официально сообщается о двух погибших и 10 раненных. В местных группах местные жители пишут, что погибших значительно больше.
По городу ездит много скорых.
«Самое смешное, что вроде как само рвануло, не БпЛА», — отметил Казанский.
Напомним, в Сочи раздавались взрывы: туристов спускали в подвалы.
Кроме того, в России ночью остановили работу семи аэропортов: в Сочи задержаны 27 рейсов.