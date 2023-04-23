В России прогремел взрыв: где на этот раз и что там обнаружили

О громком взрыве в лесополосе сообщил один из местных жителей.

Во Владимирской области РФ произошел странный взрыв. Вблизи появились три воронки разных диаметров.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "База".

О громком взрыве в лесополосе сообщил один из местных жителей вечером 22 апреля. Полицейские приехали на место и обнаружили сразу три воронки разного размера.

Как пишет канал, одyf из воронок диаметром 5 метров и глубиной 2,5 метра. Вторая – диаметром 2,5 метра и глубиной метр. Третья еще меньше – диаметром 1 метр и глубиной 0,5 метра. При этом только одна из воронок, самая большая, новая. Остальные, вероятно, появились еще зимой.

На месте также были обнаружены пластиковые и металлические обломки и чьи-то следы. Кто устроил эти взрывы и что именно взорвалось – пока неизвестно.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ традиционно обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское Минобороны.

22 апреля в Белгороде обнаружили еще один взрывоопасный предмет. Рядом с местом недавнего взрыва обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

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