В России продолжает гореть. Если в первой половине дня 27 апреля сообщалось о пожаре на строительстве в Москве, то сейчас речь уже идет о природном пожаре.

В России произошел еще один пожар. На этот раз там пылает на станице Логовушка в Курганской области.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как стало известно, произошел естественный пожар в Курганской области. Там на площади в 2500 "квадратов" горят 10 зданий, 20 хозяйственных построек, а также сухая трава на площади в восемь гектар.

"Пожарно-спасательные подразделения задействованы в ликвидации ландшафтного пожара в Кетивском муниципальном округе Курганской области", — пишут ОМП.

Там также добавляют, что местные пожарные готовятся к эвакуации населения в пункты временного размещения. Также они хотят использовать вертолет Ми-8 для ликвидации огня.

Напомним, что в Москве днем 27 апреля произошел масштабный пожар на территории строительства пятнадцатиэтажного здания.

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