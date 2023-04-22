В России произошел масштабный пожар в цехе по утилизации пластика и резины (фото и видео)

В Люберцах Московской области утром 22 апреля вспыхнул масштабный пожар. В Подмосковье загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Об этом сообщили в российском МЧС.

"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составила 1500 кв. Пожар уже удалось ликвидировать. Потерпевших нет.

На кадрах в Сети виден огромный столб дыма, поднявшийся в небо. Его могли видеть жители почти всего города. Тем временем в пропагандистских Telegram-каналах жители подмосковных Люберцев начали жаловаться, что вынуждены с самого утра дышать ядовитым дымом.

Напомним, на днях в российском Дзержинске горел завод пластмасс и синтетических смол. Возгоранию предоставили 4 ранга сложности.

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