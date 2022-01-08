В России произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть погибшие

В России произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть погибшие

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В российском Кемерове произошел пожар в пансионате для пожилых людей, погибли четыре человека.

Об этом информирует "Интерфакс".

Пожар в пансионате "Золотой век" в Кемерове произошел, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки.

В здании в момент пожара находилось около 48 человек. Их изначально эвакуировали, а после ликвидации возгорания и проветривания люди вернулись в здание.

До приезда спасателей людей эвакуировали сотрудники, но в ночь их дежурило только два человека. Погибшие — трое мужчин и одна женщина, все лежачие.

Пожар в пансионате для пожилых людей "Золотой век" произошел в ночь на субботу, 8 января. Как отмечала пресс-служба МЧС РФ, горели личные вещи на площади десять квадратных метров.

Напомним, проверки частных "пансионатов" для пожилых людей начались по всей Украине после того, как в Харькове 21 января в частном приюте для пожилых людей возник пожар. В огне погибли 15 жителей и еще пятерых госпитализировали. В пансионате ухаживали за людьми с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и теми, кто перенес инсульты. На момент пожара там, по официальной информации, находились 33 человека. Известно, что заведение работало нелегально.

Прокуратура с полицией задержала четырех человек по делу о трагедии: владелец здания, администратор пансионата, арендатор и его жена. Сейчас правоохранители проверяют несколько версий пожара. Это поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и замыкание электросети.

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