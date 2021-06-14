В России произошел взрыв на АЗС: в результате пожара пострадали 19 человек, видео

В российском городе Новосибирске в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции получили ожоги и травмы два десятка человек, среди них — двое пожарных.

Об этом сообщает управление МЧС в Новосибирской области (РФ).

В понедельник, 14 июня, на АЗС "Еврогаз" в городе Новосибирске прогремела серия взрывов, после которой возник крупный пожар.

По данным российского канала Mash, укротить огонь пока не удается, пламя охватило территорию 1200 квадратных метров. Число пострадавших в результате этого инцидента составляет уже 19 человек.

В комментарии агентству ТАСС в экстренных службах уточнили, что большинство пострадавших — это работники АЗС и промзоны, где находится заправка. Они госпитализированы с ожогами и травмами.

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Среди пострадавших оказались двое пожарных, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам медиков станции скорой помощи, в общем пятеро пострадавших при пожаре имеют серьезные повреждения.

Напомним, что ранее пожар в коронавирусной реанимации горбольницы в российском городе Рязань привел к гибели трех человек.

Также в России недавно произошел пожар в частном доме в Удмуртии, в результате которого погибла семья из шести человек.

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