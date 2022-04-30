В России произошел взрыв на крупном фармацевтическом предприятии: очевидцы видели желтое облако

Завод "Синтез", где произошел взрыв, входит в российский холдинг, занимающийся производством вакцины и лекарств против COVID-19.

В российском городе Кургане на заводе "Синтез", входящем в десятку крупнейших в РФ фармацевтических предприятий, произошел мощный взрыв. Часть здания была разрушена, а над предприятием очевидцы видели большое желтое облако.

Как сообщает издание 45.ru, взрыв произошел в конце рабочего дня в пятницу, 29 апреля.

Инцидент произошел из-за взрыва паров метанола на третьем этаже производственного здания, но его причины еще не выяснены. После взрыва возник пожар, охвативший около 200 квадратных метров частично разрушенного цеха.

Внезапный взрыв произошел на фармацевтическом предприятии "Синтез" в Кургане (Россия). В результате ЧП произошло обрушение здания примерно на 100 кв.м.



Завод является лидером по производству антибиотиков в России.



главред pic.twitter.com/ZRadjZRE4G — Денис (@prov_den) April 29, 2022

Травмы получил один из сотрудников, которого экстренно госпитализировали.

Здание завода получило серьезные повреждения, хотя несущие конструкции, по предварительным данным, не пострадали. Очевидцы утверждают, что сразу после взрыва видели над заводом желтое облако.

ПАО "Синтез" входит в холдинг "Биннофарм Групп", который, в частности, является производителем вакцины от COVID-19 "Спутник V", а также препаратов для лечения и профилактики коронавируса.

Напомним, в Курганской области РФ введен режим чрезвычайного положения из- за аномально большого количества лесных пожаров.

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