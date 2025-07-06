В России произошел взрыв на танкере с аммиаком в порту: что известно

Танкер Eco Wizard / © из соцсетей

Реклама

В российском морском порту Усть-Луга на Балтике, который активно использует теневой флот РФ, произошла утечка жидкого аммиака на танкере Eco Wizard («Эко Визард»). Очевидцы утверждают, что причиной инцидента стал взрыв.

По официальной информации Минтранса России, утечка аммиака произошла из-за некоего «инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ».

В ведомстве утверждают, что утечка опасного для окружающей среды вещества была «незначительной», однако по этому поводу состоялось оперативное совещание под председательством главы российского Минтранса Романа Старовойта.

Реклама

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попытался успокоить население заверением, что утечка аммиака не нанесет вреда, поскольку его собрали, не допустив рассеивания в атмосфере.

Однако сообщается, что аварийные службы терминала все еще занимаются ликвидацией последствий. Судно, с которого эвакуировали 23 членов экипажа, должны осмотреть водолазы. Пострадавших в результате инцидента якобы нет.

Собеседник портала 78.ru сообщил, что разгерметизация танкера с аммиаком произошла из-за «внешнего воздействия».

Близкий к силовикам Telegram-канал Baza уточнил, что утечка стала следствием «взрыва неизвестного характера».

Реклама

Источники паблика MNS|Москва рассказали, что в машинном отделении Eco Wizard произошло два взрыва в течение 10 минут во время закачки аммиака. В результате корпус судна получил пробоины, через которые начала заливаться вода. Танкер наклонился на левый борт и тонет.

Судно прибыло из бельгийского Антверпена. На сайте Marine Traffic указано, что танкер ходит под флагом Маршалловых островов, однако источники телеграм-канала Baza утверждают, что он был под флагом Либерии.

Как пишет The Moscow Times, Усть-Луга — стратегически важный порт, второй по величине России. После начала войны в Украине он стал одним из ключевых хабов обхода западных санкций.

В издании отметили, что это уже не первый инцидент со взрывом на судне в этом терминале. 9 февраля аналогичный случай произошел в машинном отделении танкера Koala со 130 тысячами тонн мазута на борту. По данным Минфина США, оператором судна была кипрская компания Lagosmarine Limited, которая обеспечивает работу «теневого флота» Кремля.

Реклама

Напомним, ранее в Средиземном море взорвался танкер «Vilamoura», входящий в состав теневого флота России.