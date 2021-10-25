В России произошел взрыв в жилом доме: обвалилась крыша и два верхних этажа

Причиной ЧП был взрыв газа, пострадали по меньшей мере 5 человек.

В понедельник, 25 октября, в российском городе Набережные Челны произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, из-под завалов спасатели достали пострадавших.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовав видео с места ЧП.

В результате взрыва обрушилась крыша и разрушены два верхних этажа многоквартирного дома. По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже взорвался газ. Завалены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Во время ЧП пострадали по меньшей мере 5 человек, одного из пострадавших вытащили из-под завалов, он в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли 4 бригады скорой помощи, работают спасатели МЧС.

Напомним, ранее в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске погибли четыре человека.

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