В России произошла авария на железной дороге: перекинулись 14 вагонов и локомотив

В России произошла авария на железной дороге: перекинулись 14 вагонов и локомотив

Погибли два человека.

В России грузовик протаранил поезд: 14 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.

Об этом рассказали 23 октября в ТСН.19:30.

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В аварии погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Самого машиниста и еще одного его помощника госпитализировали.

Отмечается, что ввария произошла в Амурской области. Водитель фуры попытался проскочить перед поездом на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком мало.

Новости Украины: в России грузовик протаранил поезд - с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив

Как сообщалось, взрыв в цехе по производству пороха на заводе "Эластик" в поселке Лесное под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. Погибло от 12 до 16 человек. Официально МЧС подтвердило гибель семи рабочих. Единственный рабочий, выживший скончался в больнице.

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