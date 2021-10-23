В России произошла авария на железной дороге: перекинулись 14 вагонов и локомотив

Погибли два человека.
В России грузовик протаранил поезд: 14 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.
Об этом рассказали 23 октября в ТСН.19:30.
В аварии погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Самого машиниста и еще одного его помощника госпитализировали.
Отмечается, что ввария произошла в Амурской области. Водитель фуры попытался проскочить перед поездом на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком мало.
Как сообщалось, взрыв в цехе по производству пороха на заводе "Эластик" в поселке Лесное под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. Погибло от 12 до 16 человек. Официально МЧС подтвердило гибель семи рабочих. Единственный рабочий, выживший скончался в больнице.