В России произошла истерика из-за слов спикера парламента Армении об Украине

В Москве жалуются на "русофобию" во власти Армении.

В России разозлились из-за заявления спикера парламентаАрмении Алена Симоняна, поддержавшего территориальную целостность Украины, Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран.

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Об этом информирует APA.

Выступая на конференции глав парламентов государств Евросоюза Симонян заявил, что "в центре внимания конференции — вопрос вторжения России в Украину и ближневосточный конфликт", он хотел бы подтвердить, что Армения "решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра. и всех стран.

Кроме того, он заявил, что Россия организует кампанию угроз и дезинформации.

"Вызывает озабоченность, что многие должностные лица российского правительства решаются диктовать интересы Армении и говорить от имени армянского народа. Яркий пример сказанного — гибридная атака России и Азербайджана на Армению, связанная с трехсторонней встречей, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе. участие премьер-министр Армении, глава Еврокомиссии и госсекретарь США", — отметил Симонян.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что своими высказываниями Симонян "перешел все красные линии".

"Хотелось бы задать коллеге, председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такие сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем обойти вниманием такого рода русофобские выступления", — сказала она. .

Матвиенко также поручила сенаторам подготовить и направить в парламент Армении запрос в связи с "антироссийскими" заявлениями спикера армянского парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль может готовить гибридную войну против Армении.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские "миротворцы" начали выходить из Карабаха.

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