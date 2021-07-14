В России произошла лобовая авария маршрутки и БТР: есть погибшие и пострадавшие

Российские силовики обвинили в ДТП водителя автобуса.
Смертельная авария. В Ставропольском крае лоб-в-лоб столкнулись маршрутка и БТР, который ехал на военные учения.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Погибли двое пассажиров автобуса. Еще шестеро — в больнице, половина из них — дети. По предварительным данным, БТР был в составе колонны, которая направлялась на военные маневры в Ростовской области. Российские силовики уже обвинили в ДТП водителя маршрутки.
Напомним, 12 июля необычное ДТП произошло на въезде в Юго-Сахалинск (Россия) — на объездной дороге, которая есть частью федеральной трассы — перевернулся танк. Возникла пробка.