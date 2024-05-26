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В России произошла вторая подряд авария с кораблем – где на этот раз (видео, фото)

В России произошла вторая подряд авария с кораблем – где на этот раз (видео, фото)

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста / Фото: Baza

В РФ сухогруз врезался в пролет моста.

В Ростове-на-Дону 26 мая сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста. Причиной стал отказ рулевого управления.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, сухогруз "Зеленга" по какой-то причине пошел не посредине реки и оказался на мелководье, после чего врезался рубкой в разводящийся железнодорожный мост.

По предварительным данным, судно потеряло управление после отказа двигателя.

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста / Фото: Baza / ©
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста / Фото: Baza
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста / Фото: Baza / ©
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста / Фото: Baza

В результате аварии на сухогрузе были смяты капитанский мостик и рубка. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в Санкт-Петербурге в ночь на 25 мая под мостом произошло столкновение двух туристических судов (видео).

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