В России произошла вторая подряд авария с кораблем – где на этот раз (видео, фото)

В РФ сухогруз врезался в пролет моста.
В Ростове-на-Дону 26 мая сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста. Причиной стал отказ рулевого управления.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, сухогруз "Зеленга" по какой-то причине пошел не посредине реки и оказался на мелководье, после чего врезался рубкой в разводящийся железнодорожный мост.
По предварительным данным, судно потеряло управление после отказа двигателя.
В результате аварии на сухогрузе были смяты капитанский мостик и рубка. Информации о пострадавших нет.
Напомним, в Санкт-Петербурге в ночь на 25 мая под мостом произошло столкновение двух туристических судов (видео).
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