В России произошли мощные взрывы: масштабные отключения света, вспыхнул важный НПЗ

Местные жители сообщали, что перед выключением электроэнергии в Подмосковье якобы слышны были звуки беспилотников

Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Накануне вечером и этой ночью на территории РФ произошли взрывы из-за атаки беспилотников. В частности, в Туапсе Краснодарского края горели нефтеперерабатывающий завод и причал в порту.

Об этом сообщают РосСМИ.

Поздно вечером жители Туапсе жаловались в местных пабликах на взрывы и сообщали, что город атакуют БпЛА. Затем в Телеграмм-каналах начали появляться кадры пожара на местном НПЗ. Впоследствии оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что в результате атаки были поражены причал в порту и местный НПЗ.

В Туапсе был атакован НПЗ. / © ASTRA

В Туапсе был атакован НПЗ. / © ASTRA

Кроме того, говорится в сюжете ТСН, около полуночи беспилотники атаковали нефтебазу в Ровеньках на временно оккупированной Луганщине. Местные паблики писали о громком взрыве и публиковали видео сильнейшего пожара.

Заметим, что вечером 30 декабря в российском Подмосковье были слышны звуки беспилотников. После чего последовало отключение электроэнергии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о якобы 21 сбитом дроне.

Также несколько БПЛА якобы улетали на российскую столицу. В частности, из-за угрозы дронов временные ограничения вводились в аэропорту «Внуково».

Напомним, масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировали в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.

