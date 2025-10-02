В России произошли взрывы и пожар на крупном химзаводе: фото

Пожар на химзаводе в России / © из соцсетей

Реклама

Вечером в четверг, 2 октября, в Пермском крае РФ после двух мощных взрывов произошел пожар на химзаводе «Азот», который является крупнейшим производителем азотных удобрений в России. Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые применяются также в производстве взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

На предприятии подтвердили факт инцидента, но не сообщили, что стало его причиной.

Реклама

В официальном сообщении говорится о том, что в филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ произошла „кратковременная остановка технологического цикла“.

«Пострадавших нет, угроз экологической ситуации нет. Сейчас завод работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на МЧС России сообщили, что причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов.

Угрозы БПЛА в Березниках, где расположен завод, объявлено не было.

Реклама

Химзавод расположен в 1 700 км от границы Украины.

Завод «Азот» является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.

Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение — используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.

в 2024 году предприятие отчитывалось о рекордных объемах производства — более 2,3 млн тонн продукции.

Реклама

Напомним, недавно украинские Силы обороны атаковали ракетами Карачевский завод «Электродеталь» в Брянской области РФ, который производит продукцию для военных нужд. В результате атаки произошли взрывы, зафиксирован пожар на территории объекта.