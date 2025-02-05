В России прокомментировали заявление Зеленского по поводу Путина: что сказали

Заявление Пескова еще раз подчеркивает стремление Кремля оправдать свою агрессивную политику против Украины.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским нет места эмоциям.

Об этом пишут росСМИ.

Отвечая на вопрос, считает ли Владимир Путин Зеленского врагом, Песков подчеркнул, что ситуация нуждается в прагматичном подходе.

"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе отчет в том, что происходит", — сказал Песков.

Кроме того, Песков отметил, что согласно анализу, который неоднократно озвучивал президент РФ, у Зеленского есть "большие проблемы с точки зрения де-юре легитимности".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Хотя украинский глава считает президента РФ врагом, он сядет за стол переговоров.

Читайте также: