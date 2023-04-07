В России проститутка 3 года скрывала, что любимый убил ее маленького сына: кто раскрыл тайну

Проститутка из Тульской области России три года скрывала убийство своего пятилетнего сына, которое совершил ее любимый. Женщина боялась потерять мужчину.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.

Кристина Б. работала проституткой в Богородицке, в то же время у нее были не только интимные отношения с мужчинами. Так, женщина познакомилась с мужчиной по имени Николай и пара начала жить вместе.

Осенью 2020 года Кристина уехала на работу на юг России, оставив с любимым своего пятилетнего сына. В отсутствие женщины Николай избил малыша, нанеся несколько ударов по голове. После этого мужчина просто уложил мальчика в постель, а ночью ребенок умер. Николай зарыл тело своей жертвы в лесу.

Когда мама малыша вернулась домой и все узнала, решила, что это не так важно, отмечается в сообщении.

"Ведь родить всегда можно, а надежный мужчина в наше время – редкость. Она продолжила жить с Николаем, якобы ничего не произошло", – говорится в опубликованной информации.

Однако у мужчины не выдержали нервы и он сам рассказал полиции о случившемся.

Тело ребенка обнаружили в указанном Николаем лесу. В отношении мужчины открыли дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: Mash

Напомним, в Тульской области суд вынес приговор в виде 2 лет колонии общего режима для отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Однако мужчина сбежал из-под домашнего ареста.

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