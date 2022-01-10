В России провели акцию для школьников "1488 лепестков памяти": число вызвало двусмысленные ассоциации

Педагоги в Твери решили подсчитать количество дней, в которые город был оккупирован нацистами.

В российском городе Твери провели акцию к годовщине освобождения от нацистских оккупантов во время Второй мировой войны под двусмысленным названием "1488 лепестков памяти". Пользователи социальных сетей обратили внимание, что число повторяет комбинацию цифр 14/88, которая является одним из символов неонацистов.

Об этом сообщает в понедельник, 10 января, российское издание "Ридус".

Информация об этом мероприятии, посвященном 80-летию освобождения города Калинина, как в советское время называлась Тверь, была опубликована на сайте местного управления образования.

"В общей сложности 1488 лепестков в память о каждом часе, прожитом городом Калининым в оккупации. Город Калинин пробыл в оккупации 62 дня – 1488 часов!” – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей не только заметили сходство в названии мероприятия с неонацистской символикой, но и подсчитали, что на самом деле оккупация города длилась не 1488, а не более 1477 часов.

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“Велся чисто арифметический подсчет. Количество дней, в течение которых немцы занимали Калинин, умножили на 24 часа в сутки”, — пояснил начальник городского управления образования, отметив, что впервые слышит неонацистское значение такой комбинации цифр.

“К любым цифрам можно придраться или неправильно толковать. Толкователей разных – астрологов, нумерологов – море”, — сказал он.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа", который предусматривает уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в годы Второй мировой войны и в послевоенный период.

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