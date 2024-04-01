В России Путин хочет снять с движения "Талибан" статус террористической организации

Этим сейчас занимается МИД России, Минюст и другие ведомства.

В России на официальном уровне хотят снять с движения "Талибан" статус террористической организации. Этот вопрос сейчас прорабатывает МИД страны-агрессорки совместно с Минюстом и другими ведомствами.

Об этом пишет российское издание "Meduza".

Как отмечается, в РФ хотят снять статус террористической организации с движения Талибан. Этим сейчас занимается МИД России, Минюст и другие ведомства. Однако окончательное решение будет принимать самопровозглашенный президент Путин.

В то же время, специальный представитель президента России из Афганистана Замир Кабулов ранее сообщил агентству ТАСС, что движение "Талибан" приглашено на форум "Россия — Исламский мир", который пройдет с 14 по 19 мая в Казани.

Напомним, что за терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К.

Читайте также: