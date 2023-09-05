В России ПВО "Панцирь С-1" установили у резиденции Путина (спутниковые фото)

Как свидетельствуют спутниковые фото, ПВО установлены менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Расхваленную систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции президента РФ Владимира Путина возле Москвы.

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода со ссылкой на геолокационные фото.

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Журналисты издания изучили сюжет пропагандистского телеканала "Россия", который показал видео строительства новой площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Москве. По геолокационным данным, она расположена рядом с поселком Заречье под Москвой.

Позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы, видные на спутниковом снимке Planet.com 3 сентября 2023 года. Как свидетельствует фото, они установлены менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Радио Свобода изучило спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты Москвы от БПЛА – на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево. По их информации, позиции ПВО претерпели подобные изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами "Панцири" поставили на подиумы.

Спитательное фото расположения ПВО в РФ. Фото: Planet

Напомним, в ночь на 5 сентября беспилотники снова налетели на Москву.

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