В России ПВО "Панцирь С-1" установили у резиденции Путина (спутниковые фото)

Как свидетельствуют спутниковые фото, ПВО установлены менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.
Расхваленную систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции президента РФ Владимира Путина возле Москвы.
Об этом сообщила российская служба Радио Свобода со ссылкой на геолокационные фото.
Журналисты издания изучили сюжет пропагандистского телеканала "Россия", который показал видео строительства новой площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Москве. По геолокационным данным, она расположена рядом с поселком Заречье под Москвой.
Позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы, видные на спутниковом снимке Planet.com 3 сентября 2023 года. Как свидетельствует фото, они установлены менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.
Радио Свобода изучило спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты Москвы от БПЛА – на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево. По их информации, позиции ПВО претерпели подобные изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами "Панцири" поставили на подиумы.
Напомним, в ночь на 5 сентября беспилотники снова налетели на Москву.
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