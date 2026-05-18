В России ПВО сбила свой вертолет во время атаки беспилотников: подробности

Российская противовоздушная оборона сбила собственный вертолет при попытке перехватить украинские беспилотники.

Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

По имеющимся данным, инцидент произошел в момент, когда российские военные пытались противодействовать атаке дронов. Подразделения противовоздушной обороны РФ открыли огонь, однако в результате ошибки или сбоя в координации попали по собственному вертолю, который в то время осуществлял преследование беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, экипаж воздушного судна погиб. Детали относительно точного места происшествия и модели уничтоженного вертолета выясняются.

Напомним, удар по Москве стал одним из самых заметных эпизодов воздушной кампании Украины против РФ. Дроны преодолели три «кольца» ПВО вокруг столицы России. Эксперты увязывают это с системной стратегией истощения российской обороны.

Ранее мы писали, что украинская атака на Москву и Подмосковье 17 мая стала одной из самых результативных за все время полномасштабной войны. Несмотря на то, что столичный регион РФ защищает два плотных кольца противовоздушной обороны, украинским силам удалось прорвать защиту.

