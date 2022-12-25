В России пьяные мобилизованные устроили драку с гражданскими и бросили в них гранатой

В России мобилизованные устроили драку с гражданскими у одного из кафе.
В Воронежской области РФ российский военнослужащий бросил гранату в оппонентов во время массовой драки.
Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 декабря. Вечером российский доброволец и его мобилизованный товарищ отпросились у руководства и отправились в поселок за продуктами. Однако только продуктами россияне не ограничились и решили выпить в местном кафе.
После нескольких рюмок у российских новобранцев начался конфликт с другими посетителями. Спорить все вышли на улицу, где и началась массовая драка. Однако один из вояков решил закончить конфликт эпически – он достал гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов.
В результате взрыва пострадал один человек. Кроме того, были повреждены два припаркованных автомобиля, а в кафе вылетели окна.
Напомним, наркозависимого из Подмосковья в России раздавило снегом после того, как он выпрыгнул с балкона.
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