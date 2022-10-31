В России пьяный депутат Путина, экс-шахматист Карпов, упал возле Госдумы и оказался в реанимации

В Москве депутат от партии Путина "Единая Россия", бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, будучи нетрезвым, упал возле здания Госдумы и тяжело травмировался. Сейчас путинский депутат в коме.

Об этом пишут российские телеграммы и подтвердил помощник Карпова Альберт Степанян.

Сообщается, что депутат от партии Путина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он упал прямо возле здания Госдумы.

Путинского пьяницу госпитализировали медики. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости.

Российский пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" попытался соврать, что якобы на Карпова напали неизвестные, но даже помощник и дочь депутата это опровергли. Сейчас Анатолий Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.

Алкоголизм среди путинских прихвостней

Ранее российское издание "Медуза" сообщало, что диктатор Путин начал уделять особое внимание алкоголизму, потому что на фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и гораздо больше пить алкоголь. Особенно беспокоит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", — рассказал "Медузи" неназванный собеседник.

Информацию о том, что окружение Путина часто выпивает, подтвердили также источники авторитетного журнала The Economist. Там отмечали, что в результате войны среди российских элит началось массовое пьянство, из-за чего Путин даже делал им замечания.

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