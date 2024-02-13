В России пьяный машинист создал масштабную аварию на железной дороге – видео, фото

В Челябинской области России пьяный машинист стал виновником аварии на железной дороге – вечером 12 февраля столкнулись тепловоз и грузовой поезд. Машинист нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Об этом пишет Baza.

Известно, что машинист тепловоза – 46-летний Андрей – приехал на смену уже пьяным. Он уговорил фельдшера, чтобы вместо него медосмотр прошел его помощник, потому что у него якобы было повышенное давление. В результате фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза.

В результате аварии с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда и локомотив. Позже экспертиза показала, что в крови мужчины было 1,08 промилле алкоголя. Однако при первой проверке алкотестер показал 1,78 мг/л. Сейчас он задержан.

Алкоголь в крови машиниста тепловоза/Фото: Baza

Фельдшер уже написал заявление об увольнении. Во время разговора со следователями он объяснил, что не догадывался, что машинист мог быть пьян. Он отметил, что у него большой опыт работы и он обязательно заметил бы, если бы Андрей был пьян.

В России столкнулись тепловоз и грузовой поезд/Фото: Baza

Машинист был задержан, возбуждено уголовное дело. Помощник машиниста и фельдшер пока проходят как свидетели.

"Употребил 100 грамм коньяка и полностью нарушил должностную инструкцию", — прокомментировал машинист.

По словам 46-летнего Андрея, он доверился помощнику и с увеличением скорости столкнулся с поездом. Машинист не отрицает, что пил на работе.

Напомним, россияне заявили о диверсии на газопровод в Ленинградской области и показали задержанного (видео).

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