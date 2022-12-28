В России пьяный "мобик" до смерти избил своего командира

Старший сержант напал на капитана, также призванного на службу по мобилизации.

В России пьяный мобилизованный избил до смерти своего командира. Инцидент произошел в Челябинской области.

Об этом сообщает российское издание Mgorsk.ru.

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Сообщается, что нетрезвый старший сержант в купе штабного вагона воинского эшелона напал на капитана, также призванного на службу по мобилизации. От полученных травм офицер скончался на месте.

Военный суд заключил старшего сержанта под стражу на два месяца. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Но зная положение в российских колониях, где глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин массово вербует заключенных, сержант все же может отправится на фронт, но уже как "вагнеровец".

Бардак в российской армии

Ранее сообщалось, что в Якутске на дискотеке избили военкома и силовиков, пытающихся устроить там облаву и раздавать повестки.

В Казани толпа разъяренных "мобиков" обругала генерала, требуя от начальства улучшить условия содержания. Генерал не сумел успокоить подчиненных и сбежал с лагеря.

"Мобики" из Кемеровской области РФ пожаловались губернатору на плохое обепечение, заявив, что "из медицины у них — один жгут".

Также сообщалось, что командование российских войск скрывает причины гибели мобилизованных на войне.