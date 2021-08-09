В России пьяный мужчина убил двулетнюю девочку на руках у матери: детали трагедии

В России пьяный мужчина убил двулетнюю девочку на руках у матери: детали трагедии

От полученного ранения головы ребенок скончался на месте.

В России следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки и ранения женщины в деревне Панарино.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на силовиков.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, вечером 8 августа пьяный мужчина 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с ранениями доставлена в больницу.

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Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции.

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