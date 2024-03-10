В России пьяный "Z-патриот" жестоко избил женщин, потому что подумал, что они украинки (видео)

Инцидент произошел в Хабаровском крае РФ.
В России пьяный "Z-патриот" жестоко избил двух женщин. Мужчине показалось, что они общались на украинском.
Соответствующее видео распространяется соцсетями.
Как отмечается, инцидент произошел в Хабаровском крае РФ. Там нетрезвый мужчина вошел в заведение и увидел там двух женщин, которые общались между собой. Однако ему показалось, что они – украинки и общаются на украинском языке. Поэтому он обругал женщин, а те, в свою очередь, вывели его из заведения.
Однако уже через минуту он вернусь в заведение держа в руках бутылку – ее он разбил об голову одной из женщин, после чего набросился на другую.
Напомним, что в Москве жестоко избили актера Андрея Пакалова – его перепутали с активистом ЛГБТ.
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