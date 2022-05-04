В России пытались сжечь военкомат "коктейлями Молотова": видео

В российском городе Нижневартовске группа неизвестных забросала помещение местного военкомата бутылками с зажигательной смесью.

В военкомате города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе РФ возник пожар. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестные швырнули в здание несколько бутылок с зажигательной смесью.

Видео инцидента, случившегося на ночь 4 мая опубликовал Telegram-канал Baza.

Как видно на опубликованных кадрах, в здание полетели по меньшей мере семь "коктейлей Молотова". Хотя первый из них сразу погас, все остальные достигли цели и вызвали возгорание деревянной обшивки. Огонь гасили полицейские, вызванные на место происшествия.

Изданию "Коммерсантъ" в пресс-службе УМВД в Ханты-Мансийском автономном округе сообщили, что информация об инциденте поступила в полицию около 3:20 ночи. Следователи открыли производство о преднамеренном уничтожении или повреждении имущества и разыскивают виновников.

Напомним, в Москве у здания мэрии 20 апреля произошел масштабный пожар. В здании Тверской площади вспыхнул деревянный павильон, где продают сувениры и российские продукты.

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