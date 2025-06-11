Пытают за гражданство: в России незаконно удерживают 73-летнего американца

Тюрьма / © Pixabay

Реклама

Американский учитель на пенсии Стивен Джеймс Хаббард, которого российские военные захватили в 2022 году на востоке Украины, оказался заключенным в колонии в Мордовии.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Месяцами семья не знала, где находится господин Хаббард после того, как осенью прошлого года российский суд приговорил его почти к семи годам заключения по обвинению в «наемничестве». Лишь недавно ему удалось выйти на связь с сыном.

Реклама

73-летний Хаббард остается единственным американцем, которого удерживают в российской тюрьме и которого Госдеп США официально признал «незаконно задержанным». Это означает, что Вашингтон считает обвинения политически мотивированными, а сам Хаббард может стать ключевой фигурой в возможных переговорах по обмену пленными между США и Россией.

В чем обвиняют американца

Господин Джин Хаббард, которому сейчас 73 года, стал единственным известным гражданином США, вывезенным с территории Украины в Россию после начала полномасштабной войны, и осужденным в РФ по обвинению в наемничестве. В октябре 2023 года российский суд вынес ему приговор — почти 7 лет колонии. Его обвинили в участии в территориальной обороне Изюма и управлении контрольно-пропускным пунктом. По версии россиян, господин Хаббард получал за это финансовое вознаграждение.

Однако по словам его адвоката Мартина Де Луки, а также сына Хисаши Танаки, переписка и сообщения с отцом полностью противоречат этой версии. После вторжения 24 февраля 2022 года господин Хаббард оставался дома, продолжал дистанционно преподавать английский язык японским студентам, и ни в одном из сообщений не упоминал об участии в вооруженных формированиях. Напротив сообщения свидетельствуют о жизни под обстрелами: он преподавал английский онлайн, прятался в церкви, рассказывал о перебоях с водой и электричеством.

После осуждения семья господина Хаббарда долгое время не могла выяснить его местонахождение. Российский суд даже изъял из публичного доступа ключевую информацию о деле, в частности имя адвоката. Лишь недавно стало известно, что он содержится в колонии ИК-12 в Мордовии — регионе, который в России называют «тюремной землей».

Реклама

По словам украинских военнопленных, которые находились с ним в одной колонии, к господину Хаббарду применяли пытки из-за его гражданства: его били, лишали еды, заставляли часами стоять. Они заявили The New York Times, что опасаются за его жизнь.

Несмотря на международные обязательства, Россия до сих пор не предоставила американским дипломатам доступа к задержанному. Американские чиновники неоднократно поднимали вопрос о его освобождении, называя дело политически мотивированным.

19 мая во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался потенциальный гуманитарный обмен пленными «девять на девять». Господин Хаббард, учитывая статус «незаконно задержанного», вероятно, является одним из ключевых кандидатов на возвращение.

Что известно о Хаббарде

Господин Хаббард родился в Мичигане, служил в авиационных силах США, преподавал английский в Японии, а на пенсии жил на Кипре, где и познакомился с украинкой Инной и переехал в Изюм. С началом полномасштабной войны он остался в городе, пытаясь переждать боевые действия.

Реклама

Напомним, ранее в РФ заявили, что снова садятся за стол переговоров с США. Также Москва намекает, что согласится на возобновление переговоров о контроле над вооружениями только при условии, что США продемонстрируют готовность к уступкам в вопросе войны в Украине.