В России пытаются остановить потоп молитвами: священников отправили на вертолете (видео)

Очевидно, потеряв надежду на эффективные действия спасателей, в России, где из-за резкого поднятия уровня воды в реках затоплены тысячи домов, для облета районов, которым грозит наводнение, отправили священников на вертолете.

На видео, появившемся в Интернете, двое из них держат большие иконы и, кажется, молятся, чтобы стихия не распространилась.

Известно, что только в Оренбургской области от разлива реки Урал не менее 10 тысяч домов оказались под водой. В Оренбурге, одном из самых пострадавших городов, уровень воды превысил 10 метров и продолжает расти.

Однако эксперты сомневаются в действенности "божественной" помощи. Ранее жители города Орска, заметив, что из-под дамбы сочится вода, пригласили священника совершить молебен, но молитва не смогла исправить халатность строителей дамбы. Через полтора дня после молебна ближайшие к гидротехническому зданию кварталы исчезли под водой.

В России группу священников отправили для облета районов, которым грозит наводнение

Напомним, в Орске недовольные россияне бунтуют из-за бездействия властей после прорыва дамбы.

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