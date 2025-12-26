- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 2 мин
В России пытаются скрыть деградацию экономики — ЦПД
Кремль продолжает продвигать пропагандистские мифы об успехах российской экономики, в то время как реальные показатели свидетельствуют о ее стагнации и деградации.
Российский диктатор Путин в очередной раз озвучил вымышленные тезисы о «почти полной занятости» населения и «неизбежном технологическом прорыве» в России, однако на практике ситуация в экономике развивается в противоположном направлении.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В ЦПИ отметили, что после подписания указа о проведении в 2026 году так называемого года единства народов России Путин вновь воспользовался случаем для распространения пропаганды. В частности, он заявил о «почти полной занятости» и «неизбежном технологическом прорыве» в стране.
Диктатор утверждает, что якобы 97,8% россиян работают. В реальности в РФ сокращают количество платных мест в учреждениях высшего образования, сужают образовательные возможности для молодежи и фактически заставляют людей идти работать в военную сферу или на предприятия военно-промышленного комплекса.
В Центре противодействия дезинформации объясняют, что термин «низкая безработица» используется не как результат экономического развития, а как следствие манипуляций со статистикой и скрытой безработицей. В частности, работников государственных предприятий переводят на четырехдневную рабочую неделю, которая формально не отражается в статистике.
Кроме того, на «улучшенные» показатели оказывают влияние мобилизация, война и стремительное ухудшение ситуации на гражданском рынке труда.
Не соответствуют действительности и заявления Путина о «технологическом прорыве» и лидерских позициях России в сфере искусственного интеллекта. Как отмечают в ЦПИ, несмотря на громкие слова, количество изобретений в РФ сократилось до минимума более чем за 20 лет.
Патентная активность в России снизилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом, а большинство так называемых инноваций фактически являются вторичными или заимствованными решениями.
Ранее сообщалось, что российская экономика продолжает иметь силу для ведения войны, но она может сломаться в 2026 году.
Мы ранее информировали, что израильский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации в 2003–2006 годах Аркадий Мил-Ман заявил, что если мировые цены на нефть снизятся на $10–15, российская экономика может испытать катастрофические последствия.