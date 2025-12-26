Российская экономика / © ТСН.ua

Российский диктатор Путин в очередной раз озвучил вымышленные тезисы о «почти полной занятости» населения и «неизбежном технологическом прорыве» в России, однако на практике ситуация в экономике развивается в противоположном направлении.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В ЦПИ отметили, что после подписания указа о проведении в 2026 году так называемого года единства народов России Путин вновь воспользовался случаем для распространения пропаганды. В частности, он заявил о «почти полной занятости» и «неизбежном технологическом прорыве» в стране.

Диктатор утверждает, что якобы 97,8% россиян работают. В реальности в РФ сокращают количество платных мест в учреждениях высшего образования, сужают образовательные возможности для молодежи и фактически заставляют людей идти работать в военную сферу или на предприятия военно-промышленного комплекса.

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что термин «низкая безработица» используется не как результат экономического развития, а как следствие манипуляций со статистикой и скрытой безработицей. В частности, работников государственных предприятий переводят на четырехдневную рабочую неделю, которая формально не отражается в статистике.

Кроме того, на «улучшенные» показатели оказывают влияние мобилизация, война и стремительное ухудшение ситуации на гражданском рынке труда.

Не соответствуют действительности и заявления Путина о «технологическом прорыве» и лидерских позициях России в сфере искусственного интеллекта. Как отмечают в ЦПИ, несмотря на громкие слова, количество изобретений в РФ сократилось до минимума более чем за 20 лет.

Патентная активность в России снизилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом, а большинство так называемых инноваций фактически являются вторичными или заимствованными решениями.

Ранее сообщалось, что российская экономика продолжает иметь силу для ведения войны, но она может сломаться в 2026 году.

