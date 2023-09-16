В России пытаются засекретить информацию о здоровье Кадырова — Невзоров

В не распространении информации о чеченском лидере заинтересован персонально хозяин Кремля.

Информацию о состоянии здоровья прокремлевского лидера Чечни и военного преступника Рамзана Кадырова в Российской Федерации тщательно скрывают.

Об этом говорил в своем видеоблоге в субботу, 16 сентября, российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров.

"В этой своеобразной персональной вселенной Путина растет и расширяется так называемая черная "кадыра", — заметил он, намекнув, что в нераспространении информации заинтересован персонально хозяин Кремля.

По его словам, такая настойчивая секретность приводит к тому, что в российском обществе возникают самые разные слухи.

“Абсолютно все, что связано с Кадыровым и его здоровьем, секретится все сильнее и все агрессивнее. Разумеется, это создает массу удивительных конспирологических теорий и рождает наиболее дикие фантазии населения”, — отметил Невзоров.

Ранее Александр Невзоров отметил, что озвученные в медиа симптомы болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрительно напоминают те, которые были у Навального и семьи Скрипалей. В обоих случаях против жертв режима Путина применили препарат "Новичок".

Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, российский политический аналитик и публицист Алексей Лушников считает, что внезапная смерть лидера российской Чечни Рамзана Кадырова может привести к большому политическому катаклизму в Российской Федерации, где начнут рушиться выстроенные за последние 20 лет национально-политические отношения.

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