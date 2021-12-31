В России работники пропагандистского канала подарили детям пустые упаковки и заявили, что "подарки украли"

В России работники пропагандистского канала подарили детям пустые упаковки и заявили, что "подарки украли"

Российские волонтеры возмущены действиями работников пропагандистского канала.

В России работники программы "Модный приговор", которая выходит в эфире пропагандистского "Первого канала", подарили детям из онкоцентра 4 мешка пустых коробок.

Об этом сообщает российское издание daily.afisha.ru.

Российская волонтер Виктория Бирюкова рассказала, что работники пропагандистского телеканала заявили, что передают детям из онкоцентра 4 мешка подарков. Однако внутри были только пустые упаковки.

После скандала создатели программы "Модный приговор" сначала заявили, что подарки украли.

"Мне сказали организаторы, что подарки украли, что они напишут заявление в полицию. Пока тишина", — написала российская волонтер.

Впоследствии работники пропагандистского канала объяснили, что якобы передали детям пустые коробки из-за "ошибки". Они пообещали 3 января подарить детям подарки.

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