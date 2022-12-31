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В России ракета отказалась лететь в Украину и упала на дома местных (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
1 мин
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В России ракета отказалась лететь в Украину и упала на дома местных (видео)

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Во время массированного удара по Украине одна из вражеских ракет упала на территории самой России.

Российская ракета не захотела на Новый год лететь далеко и решила приземлиться на родной земле в Волгоградской области.

Об этом сообщили в Сети.

Местный чиновник заявил, что так называемые "металлические обломки неустановленного объекта" упали в поселке Линево Волгоградской области. Сейчас известно, что повреждения получили два жилых дома.

Напомним, 30 декабря в Волгоградской области России уже второй раз за месяч упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету. Их традиционно назвали "неопознанными летающими объектами".

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Дата публикации
Просмотры
18к
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