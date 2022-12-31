В России ракета отказалась лететь в Украину и упала на дома местных (видео)

Во время массированного удара по Украине одна из вражеских ракет упала на территории самой России.
Российская ракета не захотела на Новый год лететь далеко и решила приземлиться на родной земле в Волгоградской области.
Об этом сообщили в Сети.
Местный чиновник заявил, что так называемые "металлические обломки неустановленного объекта" упали в поселке Линево Волгоградской области. Сейчас известно, что повреждения получили два жилых дома.
Напомним, 30 декабря в Волгоградской области России уже второй раз за месяч упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету. Их традиционно назвали "неопознанными летающими объектами".
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