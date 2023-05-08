В России распространяют фото и видео советского флага над немецким Бундестагом — МИД Украины предоставило комментарий

Находящиеся в Берлине официальные представители МИД Украины заявили о распространении фейковой информации.

Телеграмм-каналы России распространяют фото- и видеоконтент, якобы подтверждающий размещение советского флага над зданием немецкого Бундестага. По информации с размещения флага вроде бы приурочено к празднованию очередной годовщины "большой победы". Однако указанная информация ложна.

Об этом заявили находящиеся в Берлине официальные представители МИД Украины, передает Центр противодействия дезинформации.

Украинские дипломаты сообщили, что фото и видео советского флага над немецким Бундестагом является срежиссированным фейком роспропагандистов.

"Путем создания подобных материалов враг пытается рассорить Украину с западными партнерами и снизить уровень поддержки нашей страны. Кроме того, подобный контент направлен на аудиторию внутри РФ и призван поднять моральный дух российского общества при отсутствии значительных побед в войне против Украины", — говорится в заявлении. .

Тем временем россияне создали украинского "врача Менгеле" из нефтяника, который 10 лет уже не был в Украине. РФ запускает фейки в войне с Украиной

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