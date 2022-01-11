В России рассказали, сколько самолетов понадобилось для переброски "миротворцев" в Казахстан

В России рассказали, сколько самолетов понадобилось для переброски "миротворцев" в Казахстан

В России было привлечено более 70 самолетов.

Россия для переброски своих военных в составе так называемой "миротворческой миссии" ОДКБ в Казахстан сформировала воздушную группировку из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

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Уточняется, что к "операции" привлечены десятки самолетов Ил-76 и пять Ан-124, которые "круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан". Также привлечены самолеты военно-транспортной авиации РФ, "оперативно перебрасывающие" в страну военные контингенты других стран из ОДКБ (кроме РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана).

"В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", — говорят в Минобороны РФ.

В российском ведомстве говорят, что основными заданиями военных является "охрана важных государственных, военных и социально-значимых объектов" в стране.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что "миротворческая миссия ОДКБ успешно завершена" и через два дня, с 13 января, из страны начнется поэтапное выведение иностранных военных.

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