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В России растет недовольство войной: рейтинги Путина рекордно падают
Рейтинг одобрения и поддержки диктатора Владимира Путина в России демонстрирует снижение на фоне экономических проблем, падения уровня жизни и последствий войны.
Уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину за неделю — с 2 по 8 ноября — составил 75,1%, свидетельствуют результаты опроса. Неделей раньше он составлял 77,5%, тогда этот показатель достигал максимума с начала марта.
Рейтинг одобрения деятельности президента на своей должности за тот же период составил 71,4%. По сравнению с неделей ранее он упал на 0,2 п.п.
Снижение рейтинга Путина происходит на фоне атак украинских беспилотников на российские регионы.
Напомним, Россия становится еще более авторитарным государством, а в планах Кремля еще более сильное закручивание гаек. И подтверждением тому является не только расширение полномочий силовых структур РФ, но и усилия по восстановлению в стране советской системы цензуры.
В России усиливается цензура, что уже привело к росту недовольства среди населения.