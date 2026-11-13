В России растет недовольство войной: рейтинги Путина рекордно падают

Владимир Путин / © Associated Press

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Уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину за неделю — с 2 по 8 ноября — составил 75,1%, свидетельствуют результаты опроса. Неделей раньше он составлял 77,5%, тогда этот показатель достигал максимума с начала марта.

Рейтинг одобрения деятельности президента на своей должности за тот же период составил 71,4%. По сравнению с неделей ранее он упал на 0,2 п.п.

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Снижение рейтинга Путина происходит на фоне атак украинских беспилотников на российские регионы.

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Напомним, Россия становится еще более авторитарным государством, а в планах Кремля еще более сильное закручивание гаек. И подтверждением тому является не только расширение полномочий силовых структур РФ, но и усилия по восстановлению в стране советской системы цензуры.

В России усиливается цензура, что уже привело к росту недовольства среди населения.

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