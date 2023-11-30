В России растет социальное напряжение: ГУР получило закрытые доклады спецслужб

В России из-за недовольства войной в Украине растет социальное напряжение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также на усиление социальной напряженности на россии напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты.

По информацией разведки, ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе в закрытых докладах высшему преступному руководству РФ.

По оценкам военной разведки Украины, увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.

Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России, вызванное потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения РФ.

Напомним, в ГУР подтвердили, что возле Москвы сгорели два важных объекта российской железной дороги.

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