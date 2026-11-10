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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России растёт недовольство властью: социологи выявили неожиданные настроения

В России выросло количество тех, кто хочет изменить политическое устройство.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Россия

Россия / © Associated Press

В России наблюдается рост недовольства действующим политическим строем страны, а больше всего сторонников радикальных изменений зафиксирован среди молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга общественного мнения Института социологии Российской академии наук (РАН), проведенного в мае-июне 2026 г., о которых сообщили российские СМИ.

Политические настроения в России 2026: что показал новый опрос

По данным опроса, 19% респондентов считают, что политическую систему России следует радикально изменить. Это на 4% больше, чем в 2025 году, и является самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Для сравнения, динамика поддержки радикальных преобразований за прошлые годы выглядела так:

  • 2022 год — 18%;

  • 2023 год — 16%;

  • 2024 год — 13%;

  • 2025 год — 15%.

В то же время 47% опрошенных считают, что у политического устройства немало недостатков, которые можно исправить путем реформ. Полностью удовлетворены существующей системой 23% участников исследования, а еще 11% затруднились с ответом.

Настроения среди молодежи и рост недоверия к власти

Самая высокая доля сторонников радикальных изменений выявлена в возрастной категории от 18 до 24 лет — в этой группе за кардинальные преобразования высказались 22,5% опрошенных.

Параллельно социологи зафиксировали увеличение отчуждения граждан и власть имущих. В частности, 64% респондентов согласились с утверждением, что «людям у власти нет никакого дела до простых людей».

Показатель недоверия к действиям властей в предыдущие годы составлял:

  • 2022 год — 59%;

  • 2023 год — 56%;

  • 2024 год — 54%;

  • 2025 год — 60%.

Напомним, в заявлениях Минобороны РФ зафиксировали внезапное уменьшение «захвата» населенных пунктов в Украине на фоне потери позиций россиянами и разногласий между пропагандой и реальностью на поле боя, отметили аналитики ISW.

Ранее мы писали о том, что конец октября и начало ноября 2026 ознаменовались для российских военных аномально высокими потерями на войне в Украине.

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