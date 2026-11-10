В России растёт недовольство властью: социологи выявили неожиданные настроения

Россия / © Associated Press

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В России наблюдается рост недовольства действующим политическим строем страны, а больше всего сторонников радикальных изменений зафиксирован среди молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга общественного мнения Института социологии Российской академии наук (РАН), проведенного в мае-июне 2026 г., о которых сообщили российские СМИ.

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Политические настроения в России 2026: что показал новый опрос

По данным опроса, 19% респондентов считают, что политическую систему России следует радикально изменить. Это на 4% больше, чем в 2025 году, и является самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Для сравнения, динамика поддержки радикальных преобразований за прошлые годы выглядела так:

2022 год — 18%;

2023 год — 16%;

2024 год — 13%;

2025 год — 15%.

В то же время 47% опрошенных считают, что у политического устройства немало недостатков, которые можно исправить путем реформ. Полностью удовлетворены существующей системой 23% участников исследования, а еще 11% затруднились с ответом.

Настроения среди молодежи и рост недоверия к власти

Самая высокая доля сторонников радикальных изменений выявлена в возрастной категории от 18 до 24 лет — в этой группе за кардинальные преобразования высказались 22,5% опрошенных.

Параллельно социологи зафиксировали увеличение отчуждения граждан и власть имущих. В частности, 64% респондентов согласились с утверждением, что «людям у власти нет никакого дела до простых людей».

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Показатель недоверия к действиям властей в предыдущие годы составлял:

2022 год — 59%;

2023 год — 56%;

2024 год — 54%;

2025 год — 60%.

Напомним, в заявлениях Минобороны РФ зафиксировали внезапное уменьшение «захвата» населенных пунктов в Украине на фоне потери позиций россиянами и разногласий между пропагандой и реальностью на поле боя, отметили аналитики ISW.

Ранее мы писали о том, что конец октября и начало ноября 2026 ознаменовались для российских военных аномально высокими потерями на войне в Украине.

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