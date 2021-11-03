В России разбился и вспыхнул грузовой самолет: на борту было 7 человек, среди них – двое украинцев

В России разбился и вспыхнул грузовой самолет: на борту было 7 человек, среди них – двое украинцев

Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью РФ.

В среду, 3 ноября, грузовой самолет Ан-12, принадлежавший белорусской авиакомпании "Гродно", потерпел крушение, совершая посадку в российском городе Иркутске.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Борт летел из Якутска, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов и хозяйственных товаров на Чукотку. На высоте 240 метров экипаж запросил у диспетчера уход на второй круг, после чего его метка на радаре исчезла.

Как оказалось, самолет не долетел до аэродрома и упал возле села Пивовариха под Иркутском, в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. Падение самолета повлекло за собой пожар, который ликвидировали спасатели МЧС.

На борту самолета находились семь человек — пять членов экипажа и два человека, сопровождавших груз. По всей вероятности, все они погибли.

Среди погибших было два украинца — 50-летний второй пилот Олег Щучка и 60-летний Александр Чуприенко. В авиакатастрофе также погибли трое граждан Беларуси и двое россиян.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Его причиной могли стать неправильные действия экипажа в плохих погодных условиях. Посадку осложняли сильные ветер и метель.

Напомним, ранее грузовой самолет Ан-26 разбился возле столицы Южного Судана Джубы. По предварительным данным, в катастрофе погибли пять человек, в том числе двое россиян.

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