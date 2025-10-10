ТСН в социальных сетях

521
1 мин

В России разбился истребитель МиГ-31

Экипаж успел катапультироваться.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
МиГ-31

МиГ-31

В России вечером, 9 октября, потерпел крушение истребитель Миг-31.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении указывается, что экипаж самолета успел катапультироваться.

«Самолет МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области, экипаж катапультировался, угрозы летчикам нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае РФ самолет, мог принадлежащий ООО «Борус», разбился после выполнения авиационных работ.

Ранее мы информировали, что украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.

