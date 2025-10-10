- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 521
- Время на прочтение
- 1 мин
В России разбился истребитель МиГ-31
Экипаж успел катапультироваться.
В России вечером, 9 октября, потерпел крушение истребитель Миг-31.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на Минобороны РФ.
В сообщении указывается, что экипаж самолета успел катапультироваться.
«Самолет МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области, экипаж катапультировался, угрозы летчикам нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае РФ самолет, мог принадлежащий ООО «Борус», разбился после выполнения авиационных работ.
Ранее мы информировали, что украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.